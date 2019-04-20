Küçük kıza cinsel istismar davasında savcı sarkıntılıktan ceza istedi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, E.T. (9) adlı kız çocuğunu bisiklete bindirme bahanesiyle oyun oynadığı binanın arkasına götürerek, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan A.Y. (58) hakim karşısına çıktı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan açılan davanın ilk duruşmasında Cumhuriyet savcısı, sanığın, küçük kızı dudağından öperek 'sarkıntılık' suçu işlediğine kanaat getirerek, 5 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, geçen yıl Kasım ayında yaşandı. İddiaya göre evli ve 2 çocuk babası A.Y., annesiyle misafirliğe gittiği apartmanın önünde diğer çocuklarla oynayan E.T.'yi bisiklete bindirme bahanesiyle binanın arkasına götürdü. Küçük kıza burada cinsel istismarda bulundu.

E.T.'nin yaşadıklarını annesine anlatması üzerine aile, A.Y.'den şikayetçi oldu. Polis başlattığı araştırmada binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntürlerden A.Y.'nin küçük kızla binanın arkasına gittiği, 30 saniye sonra da küçük kızın yüzünü silerek, diğer çocukların yanına geldiği tespit edildi. Tutuklanan A.Y. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık A.Y. ile taraf avukatları katıldı. Savunması alınan A.Y. suçlamaları kabul etmeyerek, "Evin arkasına geldi. 'Bisiklet istiyorum' dedi. Ben de 'hangisi istiyorsun' dedim. Pedalı kırık olanı istedi, vermedim. Konuşurken ağzımdan çıkan tükürük yüzüne geldi. Sildim. Daha sonra annesi çağırdı, gitti" dedi.

Cumhuriyet savcısının, A.Y.'nin küçük kızı dudağından öperek, sarkıntılık suçunu işlediği gerekçesiyle 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası verilmesini mütaala ettiği duruşma, avukatların savunma yapması için ertelendi.

