Küçük çocuğu kurtaran esnaf, kızını da aynı şekilde kurtarmış

İZMİR'in Buca ilçesinde, aniden yola fırlayan çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtaran esnaf Erkan Kırceylan (47), yaklaşık üç ay önce aynı şekilde kendi kızını da kurtardığını söyledi. Kırceylan, "Herkesin yapması gereken bir şey yaptım. Kendi çocuğumu kurtarmış gibi hissetim" dedi.

Yıldız Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde annesi ile birlikte alışverişe giden küçük çocuk, iş yerinden çıkıp aniden yola koştu. Bu sırada esnaf Erkan Kırceylan, küçük çocuğu fark edip, yanına koşarak ani bir refleksle kamyonetin altında kalmaktan kurtardı. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Küçük çocuğu kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Erkan Kırceylan, "Bir arkadaşımla manav reyonundaki ürünlerin fiyatlandırmasını yapıyorduk. Bu sırada benim yönüm de kapıya dönüktü. Sürekli gelen müşterimizin çocuğu. Bir anda yola fırlayınca ani bir refleksle çocuğu tişörtünden tutup yakaladım. Herkesin yapması gereken bir davranıştı. Büyük mutluluk duydum" dedi.

Yaklaşık 3 ay önce de kendi kızını aracın altında kalmaktan kurtardığını söyleyen Kırceylan, "Bundan üç ay önce otobüs bileti almak için eşim ve ben araçtan indik. Arka koltukta oturan çocuğum bir anda yola fırladı. Ben de yine ani bir refleksle tişörtünden çekip aldım. O çocuğu da kendi çocuğum gibi gördüm" diye konuştu.

Vatandaşların tepkisinden de memnun olduğunu ifade eden Kırceylan, "İnsanların tepkilerinden çok memnunum. Bana teşekkür ve dua ediyorlar. İnsanların takdir etmesinin yanı sıra bunun verdiği haz hiçbir şeye değişilmez" dedi. Kırceylan caddede trafik önlemlerinin arttırılmasını da talep etti.



