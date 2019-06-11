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Kuaföre sopayla dayak kamerada

DİYARBAKIR'da kuaför Mehmet Yusuf Özten, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Özten'in dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Cumartesi...

Kuaföre sopayla dayak kamerada
DİYARBAKIR'da kuaför Mehmet Yusuf Özten, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü. Hastanede yaşam mücadelesi veren Özten'in dövülme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi. Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı. Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Özten, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özten'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Mehmet Yusuf Özten'in şikayeti üzerine polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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