KTÜ’lü öğrenciler 2 kadın işçiyi darp etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı

TRABZON'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğrenim gören 25 yaşındaki Hasibe H., 19 yaşındaki Nurcan Ç. ve 19 yaşındaki Mihriban Y., sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra döverek, cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Olayın duyulması sonrasında 3 öğrenci ve darp edilen 2 kişi dün gece gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DÖVÜP, GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTILAROlay, dün saat 21.20 sıralarında Konaklar Mahallesi Taylan Sokak’ta bir öğrenci evinde meydana geldi. KTÜ'nün farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetleri görevlisi Kübra T. ve bir sigorta firmasında görev yapan Esra K. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Sosyal medya hesabından başlayan ve büyüyen tartışma ardından öğrenciler, Kübra T. ve Esra K.'yı ikamet ettikleri eve çağırdı. Yazışmaların ardından Kübra T. ile arkadaşı Esra K. da, tartıştıkları Hasibe H., Nurcan Ç. Ve Mihriban Y.’nin Taylan Sokak'ta oturdukları eve gitti. Sosyal medya üzerinde başlayan tartışmanın evde de devam etmesi ve giderek büyümesi üzerine öğrenciler, biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdikleri Kübra T. ve Esra K.'yı darp etti. Öğrenciler, bu sırada olanları cep telefonuyla kaydetti, video görüntülerini de sosyal medya hesaplarından paylaştı.GECE GÖZALTINA ALINDILARKısa sürede binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşılan ve tepkiye neden olan görüntülere ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı ve sosyal medya hesaplarından kimlikleri belirlenen 3 kız öğrenci ve dövülen Kübra T. ve Esra K. dün gece gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde saldırıya maruz kalan Kübra T.’nin yüzünde dayak izlerine rastlandı, Esra K.'nin yüzünde de morluklar oluştuğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor."POLİS AMCALAR BİZİ ALMIŞ OLABİLİR"Gözaltına alınan öğrencilerden Hasibe H.'nin sosyal medya hesabından, "Yani evimize dövmeye gelmişler, çay mı demleseydik, ne yapsaydık?" diye yorum paylaştığı dikkat çekti. Dövülen diğer kız öğrenci Nuran Ç. de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Twitter'da patlayan olayımızdan ötürü polis amcalar bizi almış olabilir" ifadelerine yer verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu arada, öğrencileden Mihriban Y.’nin, kişisel sosyal medya hesabından devlet büyüklerine yönelik hakaret içerikli yazılar yazdığının da tespit edildiği öne sürüldü.

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