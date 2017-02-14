KTÜ’lü öğrenciler 2 kadın işçiyi darp etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı (3)

3 ÖĞRENCİ SERBEST KALDI

Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirip dövdüğü olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınanan üniversite öğrencileri Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.