KTÜ’lü öğrenciler 2 kadın işçiyi darp etti, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı (2)

3 ÖĞRENCİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Trabzon'da sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra kaldıkları eve çağırdıkları 25 yaşındaki Kübra T. ve Esra K.'yı biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın cep telefonu görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan üniversite öğrencileri Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y.'nin emniyektteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 öğrenci, akşam saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi. 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlamalarıyla kelepçeli olarak Adliye'ye getirilen kız öğrenciler, görüntülenmemek için elleriyle yüzlerini kapatmaya çalıştı.

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