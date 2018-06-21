Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

KTO eski Başkanı Hiçyılmaz'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHS)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Hiçyılmaz'ın avukatı Ercan Avcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği...

KTO eski Başkanı Hiçyılmaz'ın FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHS)- KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Hiçyılmaz'ın avukatı Ercan Avcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme başkanı, hazır edilmesi halinde Hisarcıklıoğlu'nu tanık olarak dinleyebileceklerini söyledi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz ve avukatları hazır bulundu. 1 tanığın dinlendiği duruşmada, hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Hiçyılmaz, beraatini istedi. Kayseri'de 'Akif' kod isimli FETÖ imamını tanımadığını öne süren Mahmut Hiçyılmaz, "Akif isimli kişiyi tanımıyorum. Toplantılarda herhangi bir para talebi olmadı. Türkiye'nin en önemli kurullarından biri olan TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine ülkemizin en üst düzey kişilerinin imzasıyla atanmış birisiyim. Bu hain yapıyla hiçbir ilişkim olmadı" dedi. FETÖ soruşturması sonrası KTO başkanlığından istifa etmek istediğini de belirten Hiçyılmaz, "Talihsiz ve şanssız bir süreç yaşadım. KTO başkanlığından istifa etmek istediğimi, görüştüğüm bazı üst düzey yöneticilere de söyledim. Onlar da istifa etmene gerek yok, sana iftira atıyorlar demişlerdir" diye konuştu.
Mahmut Hiçyılmaz'ın savunmasının ardından söz alan avukatı Ercan Avcı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, Mahmut Hiçyılmaz'ın çocukluk arkadaşı olduğunu ifade ederek, "TOBB başkanının tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının tanık olarak dinlenmesini istediği TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun, tarafları tarafından hazır edilmesi durumunda dinlenmesine karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325