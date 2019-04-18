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Kriz geçirip kaza yapan taksi şoförü, kalp masajıyla hayata döndürüldü

BURSA'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği taksi, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen Saniye Elmas'a (61) çarptı. Yaralanan Elmas ile sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü taksi şoförü Mehmet Acar (59), hastaneye...

Kriz geçirip kaza yapan taksi şoförü, kalp masajıyla hayata döndürüldü
BURSA'da sürücüsünün kalp krizi geçirdiği taksi, kontrolden çıkıp kaldırımda yürüyen Saniye Elmas'a (61) çarptı. Yaralanan Elmas ile sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürdüğü taksi şoförü Mehmet Acar (59), hastaneye kaldırıldı. Mehmet Acar'a kalp masajı yapılırken, olay yerine gelen oğlu Semih Acar ise gözyaşlarına boğuldu.
Merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde taksi şoförü Mehmet Acar, hareket halindeki 16 T 0336 plakalı aracında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan taksi, kaldırımda yürüyen Saniye Elmas'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinin durduğu belirlenen taksi şoförü Acar'a dakikalarca kalp masajı yapıldı. Bu sırada olay yerine gelen Acar'ın oğlu Semih Acar, "Ne olursun yapma baba' diyerek gözyaşı döktü. 
Ekiplerin yoğun çabası sonucu hayata döndürülen Mehmet Acar ile yaralanan Saniye Elmas, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Acar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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