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Kreşte bulduğu altın künyeyi satana 4 yıl 3 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'de kreşte bulduğu altın künyeyi sattığı iddia edilen 2 çocuk annesi görevli Zuhal Ü. (35), 'Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi yağma' suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu. 3'ncü...

Kreşte bulduğu altın künyeyi satana 4 yıl 3 ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, () - KAYSERİ'de kreşte bulduğu altın künyeyi sattığı iddia edilen 2 çocuk annesi görevli Zuhal Ü. (35), 'Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi yağma' suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum oldu.
3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan kreş görevlisi Zuhal Ü. ve mağdur Ayşenur E.'nin (2) ailesinin avukatı katıldı. Çocuğun kolundan zorla altın künyeyi alıp sattığı iddiasıyla yargılanan Zuhal Ü. savunmasında, "Ben çocuğun kolundan zorla künye almadım. Asla çocuklara zarar verme söz konusu değildir. Çocuk, her zaman benimle beraberdi ve hatta annesi de yanımızdaydı. Ders bitiminde yerde künyeyi gördüm. Yere eğildim, aldım. Neden aldığımı bilmiyorum, paraya ihtiyacım yok. Elimde durmasını istemedim. Bir anlık gafletle aldığım künyeyi sarrafta bozdurdum. Yaptığımdan pişmanım. Ailenin zararı giderildi. Beraatimi istiyorum" dedi. Mağdur ailenin avukatı ise savunmasında çocuğun kolunda kas yırtılması olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Zuhal Ü.'yü 'Beden bakımından kendisini savunamayacak kişiyi yağma' suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.

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