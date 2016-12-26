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Kredi çeken fındık satıcısın aracının lastiğinin havasını indirip 28 bin lirasını çaldılar

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, fındık ticareti yapan S.H. bankadan 28 bin lira kredi çekerken, kendisini takip eden hırsızlar otomobilinin lastiğinin havasını indirdi. Otomobiline binen S.H.'ı aracının lastiğinin patladığı...

Kredi çeken fındık satıcısın aracının lastiğinin havasını indirip 28 bin lirasını çaldılar

Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, fındık ticareti yapan S.H. bankadan 28 bin lira kredi çekerken, kendisini takip eden hırsızlar otomobilinin lastiğinin havasını indirdi. Otomobiline binen S.H.'ı aracının lastiğinin patladığı konusunda uyarırken otomobildeki parayı çalan 3 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Fındık alım satımı yapan S.H, Topça Sanayi Sitesi'nde bulunan bir banka şubesine geldi. S.H. borçlarını ödemek amacıyla bankadan 28 bin lira kredi çekti. S.H.'yi takip eden kişiler, aracının lastiğinin havasını indirdi. 28 bin lirayı alarak bankanın önünde bulunan aracına binen S.H.'yi takip eden kişiler, aracın yanına yanaşarak lastiğin patlak olduğunu söyledi.
S.H. otomobilini yol kenarında durdururken, diğer araç da durdu. Araçtan inen 2 kişi lastiğin değiştirilmesine yardımcı olurken, bir kişi ise otomobildeki paranın bulunduğu çantayı aldı. 3 kişi araca binerek olay yerinden uzaklaştı. S.H. otomobilde çantasının olmadığını görünce polisi aradı. Polisin takibi sonucu 38 yaşındaki Serkan D., 38 yaşındaki Olcay D. ve 22 yaşındaki Kulibay Y. yakalanarak gözaltına alınırken, çaldıkları 28 bin lira ele geçirildi.
3 kişinin Bursa'dan Adapazarı'na geldikleri, Serkan D.'nin 5 gün önce cezaevinden tahliye olduğu, diğer iki kişinin ise uyuşturucu ve silahla yaralama gibi suçlardan kayıtları olduğu öğrenildi. 3 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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