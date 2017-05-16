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Kredi borcuna kefil olduğu oğlu cezaevine girince, intihar etti

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandarmı İlçesi'nde  65 yaşındaki Vedat Bakikuşağı, yalnız yaşadığı evinde intihar etti. Elektrik kablosu ile kendini tavana asarak yaşamına son veren Bakikuşağı'nın, kredi...

Kredi borcuna kefil olduğu oğlu cezaevine girince, intihar etti

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Bandarmı İlçesi'nde  65 yaşındaki Vedat Bakikuşağı, yalnız yaşadığı evinde intihar etti. Elektrik kablosu ile kendini tavana asarak yaşamına son veren Bakikuşağı'nın, kredi borcuna kefil olduğu oğlunun cezaevine girmesi üzerine ödeme güçlüğü çektiği, bu yüzden yaşamına son verdiği öne sürüldü.
Bandırma'da uzun yıllar esnaflık yaptıktan sonra emekliye ayrılan Vedat Bakikuşağı, İstanbul'da, banka kredisi çeken kefil olduğu oğlunun borcunu ödeyememeyip cezaevine girmesine çok üzüldü. Eşinden ayrıldıktan sonra ilçede Hacı Keşfettin Caddesi'ndeki evinde  tek başına yaşayan ve simit satan 2 çocuk babası Bakikuşağı'nın oğlunun kredi borcunu ödemekte zorlandığı belirtildi. Bakikuşağı, bu sabah Edirne'de yaşayan kızı Esra ile bir süre telefonla konuştu. Daha sonra tekrar aradığı babasına ulaşamayan kızı, tanıdığı babasının arkadaşlarını arayıp yardım istedi. Eve giden arkadaşları zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca, bu kez birinci kattaki eve balkondan girdiler. Arkadaşları, elektrik kablosu ile yatak odasında kendini tavana asan Vedat Bakikuşağı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Ceset, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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