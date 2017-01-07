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Kredi borcu nedeniyle otomobilde intihara kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da bir bankaya 225 bin lira kredi borcu olduğunu öne süren Serdar K., otomobilinde kendisini 3 yerinden bıçakladı. Daha sonra 112'yi arayıp yardım isteyen Serdar K., hastanede tedaviye alındı. Olay, merkez...

Kredi borcu nedeniyle otomobilde intihara kalkıştı

Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,()-BURSA'da bir bankaya 225 bin lira kredi borcu olduğunu öne süren Serdar K., otomobilinde kendisini 3 yerinden bıçakladı. Daha sonra 112'yi arayıp yardım isteyen Serdar K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir gıda şirketinin sahibi olan 29 yaşındaki Serdar K., bir süre önce bankadan kredi çekti. 225 bin lira kredi borcunu ödeyemeyen Serdar K., otomobilinde sinir krizi geçirerek, kendisini 2 kez göğsünden 1 kez de karnından bıçaklayarak intihar girişiminde bulundu.
112'Yİ ARADI
Serdar K., bir süre sonra 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.  Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serdar K.'nın otomobilde baygın halde yattığını fark etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serdar K.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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