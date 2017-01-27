KPSS soruşturmasında 7'inci iddianamede 105 asker eşi şüpheli

Özkan ARSLAN / ANKARA, () - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KPSS usulsüzlüğüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 7'inci iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi. 80'ni tutuklu 105 asker eşinin şüpheli olduğu iddianamede, şüphelilerden 2'sinin albay, 14'ünün yarbay, 40'ının binbaşı, 40'ının yüzbaşı, 4'ünün üsteğmen eşi olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman tarafından hazırlanan 461 sayfalık 7. iddianamede, KPSS usulsüzlüklerine yönelik yapılan soruşturmalarda elde edilen ifadeler, YÖK Denetleme Kurulu Raporu, Jandarma Kriminal Raporu, Emniyet Bilişim Uzmanlığı Raporu, TÜBİTAK Raporu, MASAK Raporu, ÖSYM, SGK, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan yazılar, müşteki beyanları, şüpheli itirafları, Matematik Bilirkişileri raporu, Ölçme ve değerlendirme uzmanı olan bilirkişi raporları, ÖSYM'den alınan raporlar, Kom Daire Başkanlığından alınan Bank Asya ve Bylock kayıtları, FETÖ'nün tepe yönetimiyle olan irtibatlarının tespit edildiği HTS kayıtları yer aldı.

İKİSİ ÖRGÜTÜN TEPE İSİMLERİYLE İRTİBATLI

İddianamede şüphelilerden 9'u ve asker olan eşlerden 20'sinin Bylock kullandığının tespit edildiği, örgütün çaldığı 10 ayrı sınav sorularını yine örgüt abileri tarafından üyelere servis edildiği anlatıldı. Şüphelilerden 2'sinin örgütün tepe yöneticileriyle irtibatının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası NATO soruşturmasında şüpheli bulunan firari Binbaşı Musa T.'nin eşi Kevser T.'nin 2010 KPSS Eğitim Bilimlerinden 120 sorudan 111'ni, Genel Yetenek-Genel Kültürden ise 120 sorudan 116'sını doğru cevapladığı ifade edildi. Yine 15 Temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırı sırasında yaralanan darbeci SAT komandosu Yüzbaşı Haldun G.'in eşi Kübra G.'nin 2010 KPSS'de Eğitim Bilimlerinde 120 sorudan 110'nu, Genel Kültür-Genel Yetenek'de ise 120 sorudan 114'nü doğru cevapladığı belirtildi. Kübra G.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği, eşinin FETÖ üyesi olduğunu bilmediğini söylediği belirtildi.

BYLOCK KULLANAN ŞÜPHELİLERİN SINAV SONUÇLARI

İddianamede, şüphelilerden Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişinin 2010 KPSS sınavı Eğitim Bilimleri sınav sonuçlarının yüksek olmasının dikkat çektiği belirtildi. Bu sonuçlar iddianamede şöyle yer aldı: "Elif Y. 120 soruda 111, Fadime E.A. 120 sorudan 114, Fatma C. 120 sorudan 107, Figen K. 120 sorudan 114, Filiz D. 120 sorudan 112, Hatice U.S. 120 sorudan 115, Havva T.Ç. 120 sorudan 114, Hilal U. 120 sorudan 115, Seçil K. 120 sorudan 119, Tülay İrfanoğlu 120 sorudan 108"

105 şüpheli, 'Resmi Belgede Zincirleme Sahtecilik', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Zincirleme Dolandırıcılık' suçlamalarıyla yargılanacak.