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Kozan'da otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kozan- Feke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan...
GÜVENLİK 27.10.2019, 18:10
ADANA'nın Kozan ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kozan- Feke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni'nin kullandığı 80 LM 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ebru (34), Nebi Seymen (8) ve Yeter Özkaya (76), Birsen (39), Emir (2), Nil (3) ve Anıl Dişbudak (8) ile Ayşe Yeni (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kozan- Feke yolunun Sıralif mevkisinde meydana geldi. Feke yönünden Kozan'a giden Erkan Dişbudak yönetimindeki 01 TA 823 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Yeni'nin kullandığı 80 LM 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Ebru (34), Nebi Seymen (8) ve Yeter Özkaya (76), Birsen (39), Emir (2), Nil (3) ve Anıl Dişbudak (8) ile Ayşe Yeni (63) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından 8 yaralıyı ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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