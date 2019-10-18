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Kozan'da fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
ADANA'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda farklı...
GÜVENLİK 18.10.2019, 12:16
ADANA'nın Kozan ilçesinde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda farklı kentlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle R.T. (58), K.E.T. (39), Ş.Ü. (52) ve Ö.K. (45) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda farklı kentlerde fuhuş yaptıkları gerekçesiyle R.T. (58), K.E.T. (39), Ş.Ü. (52) ve Ö.K. (45) gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, sorgulanmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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