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Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı

ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı....

Kozan'da fuhuş operasyonu: 18 gözaltı
ADANA'nın Kozan ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 22 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin 2'sinin Adana kent merkezinde, 2'sinin Kayseri'nin Develi ilçesinde, 18'inin ise Kozan ilçesinde yaşadığı belirlendi. Polis ekiplerinin şafak vakti düzenlediği operasyonlarda Kozan'daki 18 şüpheli adreslerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu.
Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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