Kozan'da 3.9 büyüklüğünde deprem

ADANA, () - ADANA'nın Kozan İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün, merkez üssünü Kozan İlçesi'ne bağlı Kızıllar Köyü olarak saptadığı ettiği deprem, bugün saat 19.15'de oldu. Yerin 5.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.