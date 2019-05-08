Koyun sulama kavgasında baba ve 2 oğluna hapis cezası

Olayın ardından Bedrettin Var ile oğulları Hasan Hüseyin ve Duran Var jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Duran Var tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçundan' dava açıldı.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Duran Var ile tutuksuz sanıklar Bedrettin Var ve Hasan Hüseyin Var hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda Duran Var’ı 7 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, yaralama suçundan diğer sanıklar Hasan Hüseyin Var’a 3 yıl 9 ay, Bedrettin Var’a da 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.