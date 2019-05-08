Koyun sulama kavgasında baba ve 2 oğluna hapis cezası

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde su kaynağında koyun sulama meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 1'i tutuklu 3 sanığa, 3 ay ile 7 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.Olay, geçen yıl 10 Ağustos'ta Sarıoğlan ilçesi Kepirce mevkiinde meydana geldi. Su kaynağında koyunların sulanması konusunda iki grup arasında çıkan tartışma, kasü sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Şükrü Delisoy ile kardeşi Ömer Delisoy ve Hüseyin Yağar yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından Bedrettin Var ile oğulları Hasan Hüseyin ve Duran Var jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Duran Var tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler hakkında ise 'öldürmeye teşebbüs suçundan' dava açıldı.

1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Duran Var ile tutuksuz sanıklar Bedrettin Var ve Hasan Hüseyin Var hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonunda Duran Var’ı 7 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, yaralama suçundan diğer sanıklar Hasan Hüseyin Var’a 3 yıl 9 ay, Bedrettin Var’a da 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.