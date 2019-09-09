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Koyulhisar'da müstakil ev yangında kül oldu
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Yukarı Kale Mahallesi'ndeki Veysel Tuncer'e ait müstakil evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu Koyulhisar...
GÜVENLİK 09.09.2019, 17:48
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Yukarı Kale Mahallesi'ndeki Veysel Tuncer'e ait müstakil evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yukarı Kale Mahallesi'ndeki Veysel Tuncer'e ait müstakil evde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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