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Koyulhisar'da 114 kaçak yakalandı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan ve Yemen uyruklu 114 kaçak yakalandı. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar doğrultusunda ilçeye bağlı Kılıçpınar...

Koyulhisar'da 114 kaçak yakalandı
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan ve Yemen uyruklu 114 kaçak yakalandı.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar doğrultusunda ilçeye bağlı Kılıçpınar köyü yakınlarında D-100 karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı. Burada bir otobüsle yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 110 Afgan ve 4 Yemen uyruklu 114 kaçak yakalanırken, bu kişilere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Kaçakların bulunduğu otobüse de biletsiz yolcu taşımaktan 23 bin 940 lira para cezası uygulandı. Kaçaklar işlemlerinin tamamlanmasının ardından Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

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