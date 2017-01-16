Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Düşen uçak, Türk Sivil Havacılığının ilk Jumbo jetiydi
Düşen uçakla ilgili yeni detaylar...
İşsizlik oranı 11.8 oldu, 3 milyon 647 bin kişi işsiz!...
TUİK açıkladı: 3 milyon 647...
Kargo uçağı düştü: O pilot da hayatını kaybetti
Kargo uçağında, O pilot da...
Kargo uçağı düştü: 37 ölü
Türk Kargo uçağı düştü: 37...

Köylüsünü av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyede

Cem ULUCAN / NAZİLLİ(Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ne bağlı kırsal Kozdere Mahallesi'nde çıkan kavgada, komşusu 32 yaşındaki Hüseyin Küçük'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla 41 yaşındaki Mehmet Ulusoy,...

Köylüsünü av tüfeğiyle öldüren şüpheli adliyede

Cem ULUCAN / NAZİLLİ(Aydın), () - AYDIN'ın Nazilli İlçesi'ne bağlı kırsal Kozdere Mahallesi'nde çıkan kavgada, komşusu 32 yaşındaki Hüseyin Küçük'ü av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla 41 yaşındaki Mehmet Ulusoy, jandarma tarafından ormanlık alanda yakalandı.
Evli 2 çocuk babası Hüseyin Küçük, dün saat 16.30 sıralarında odun toplamak için Kozdere Mahallesi'ne 100 metre mesafedeki okulun bulunduğu bölgeye gitti. Bir süre sonra bu bölgeden bir el silah sesi duyuldu. Sesin geldiği yere giden yakınları ve mahalle sakinleri Hüseyin Küçük'ü kanlar içinde bulup durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede, bir motosiklete ait lastik izleri gördü. Küçük'ü av tüfeğiyle vuran kişinin motosikletle kaçtığı saptanıp soruşturma bu yönde derinleştirildi. Şühelinin Buharkent yönüne kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ancak şüphelinin o yöne gitmediği, Kozdere Mahallesi'nde gizlendiği anlaşıldı.
ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI HUSUMETİ Mİ?
Bunun üzerine jandarma arama çalışmalarını buradaki ormanlık alanda yoğunlaştırdı. Jandarma, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen Mehmet Ulusoy'u saat 19.30 sıralarında, suç aleti av tüfeğiyle ormanda yakaladı. Gözaltına alınan Ulusoy suçunu itiraf edip, Küçük'ü bir yakınının namusuna dil uzattığı için vurduğunu söyledi. Ancak şüpheli Mehmet Ulusoy ile ölen Hüseyin Küçük arasında, bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçmişe dayanan husumet olduğu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği ileri sürüldü.
Mehmet Ulusoy, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adiyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI
 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55