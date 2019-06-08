Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

Köylülerin dostluk turnuvasındaki taşlı-sopalı kavgası kamerada

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki futbol takımı oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın kavgayı, havaya ateş ederek ayırmaya çalışması ise cep telefonu...

Köylülerin dostluk turnuvasındaki taşlı-sopalı kavgası kamerada
ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında iki futbol takımı oyuncuları ve taraftarlar taş ve sopalarla birbirine saldırdı. Jandarmanın kavgayı, havaya ateş ederek ayırmaya çalışması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İlçede köyler arasında dostluk turnuvası düzenlendi. Kurtlar köyündeki toprak sahada düzenlenen turnuvada, Abdi Köyü ile Üveyikli takımları karşılaştı. Maçın 30’uncu dakikasında Abdi Köyü 1-0 öne geçti. Bu sırada birbirine sert müdahalede bulunan iki takımın oyuncusu tartıştı. Hakem, iki oyuncuyu da kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Sahanın dışına çıkan iki oyuncu kısa süre sonra kavga etmeye başladı. İki oyuncunun kavga ettiğini gören diğer oyuncular ve taraftarlar da kavgaya karıştı. Bir anda karışan sahaya giren jandarma, oyuncu ve taraftarları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Buna rağmen taraflar bir süre daha kavga etmeyi sürdürdü. Takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga anı bir seyirci tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavgada bazı sporcuların ve taraftarların hafif yaralandığı ve hastaneye giderek tedavi oldukları öğrenildi. Hakem kavganın ardından maçı ertelerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328