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Köylüler kavga etti, Kağızman savaş alanına döndü
KARS'ın Kağızman ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavganın ardından iki köyün sakinleri ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı....
GÜVENLİK 01.11.2019, 09:02
KARS'ın Kağızman ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavganın ardından iki köyün sakinleri ilçe merkezinde karşı karşıya geldi. Taş ve sopaların kullanıldığı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı. Her iki kavgada yaralanan 15 kişi, tedaviye alındı.
Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban köylerinin çobanları arasında dün, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişi, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarla birlikte gelen her iki köyün sakinleri, hastanenin önünde karşı karşıya geldi. Taraflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgaya, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.
Kağızman ilçesine bağlı Böcüklü ve Şaban köylerinin çobanları arasında dün, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada yaralanan 4 kişi, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarla birlikte gelen her iki köyün sakinleri, hastanenin önünde karşı karşıya geldi. Taraflar, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Ortalığı savaş alanına çeviren kavgaya, polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. Güvenlik güçlerinin biber gazı kullandığı kavgada 11 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kayda alındı.
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