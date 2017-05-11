Köylerden hırsızlığa 3 gözaltı

UŞAK'ın Banaz İlçesi'ne bağlı köylerde 17 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 kişi, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Banaz'a bağlı Kızılhisar ve Derbent köylerinde evlerden hırsızların artması, enerji nakil hatlarından kabloların çalınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma şüphelilerin T.Y., S.K. ve M.K. olduğunu belirledi. Savcılıktan alınan arama kararı ile birlikte şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma, konutlarda, köylerde yapılan 17 hırsızlık olayında ev ve işyerlerinden çalınan tarım aletleri ve eşyaları ele geçirdi. Yapılan aramalarda 13 çapa motoru, 10 odun kesim motoru, 2 güneş paneli, 80 ekran 2 LCD TV, bilgisayar monitörü, 37 Ekran TV, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek, kamera, define arama dedektörü, 10 matkap, 1 ilaçlama makinesi, 2 kaynak makinesi, 1 projektör, 50 metre anten kablosu, 30 tamir seti ve boru anahtarı, 3 ağaç soyma makinesi, 4 akü, 50 metrelik el metresi, 100 metre bakır kablo, 3 takım çantası, 4 traktöre ait ara kol, 2 demir kesme makası, 2 cep telefonu, 2 tablet, 2 oto teybi, 1 saz, 5 ışıldak, çok sayıda su tesisat ve tamir malzemesi ve 1 su motoru ele geçirildiği belirtildi. Jandarma çalıntı olduğu değerlendirilen malzemelere el koyarken, T.Y., S.K. ve M.K. sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.



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