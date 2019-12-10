Köye inen aç kurtlar, av köpeğine saldırdı

Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Şahin köyüne inen iki kurt, Abidin Ardıç'a ait av köpeğine saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, sabah saatlerinde ilçeye 41 kilometre uzaklıkta bulunan Şahin köyünde meydana geldi. Kar ve soğuk hava nedeniyle doğada yiyecek bulamayan iki kurt, köye indi. Abidin Ardıç'a ait evin çevresinde dolaşan iki kurt, burada rastladıkları av köpeğine saldırdı. Bir süre kurtlarla mücadele eden köpeğin havlamasını duyan Ardıç, penceren bakınca kurtları gördü. Dışarıya çıkan Ardıç'ı gören kurtlar kaçarak köyden uzaklaştı. Yaşananlar evin güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtların saldırdığı köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Köpeğinin havlaması üzerine dışarıya çıktığını ifade eden Abidin Ardıç, "Köpeğin havlama sesini duyunca pencereden baktım. Bu sırada kurtların köpeğe saldırdığını gördüm. Dışarı çıktığımda kurtlar beni fark ederek kaçtı" dedi.