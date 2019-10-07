banner314

banner325

Son Dakika

Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (2)

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan 50 kişi etkilenerek, rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahalledeki caminin...

GÜVENLİK 07.10.2019, 15:45
Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (2)

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan 50 kişi etkilenerek, rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahalledeki caminin hoparlörlerinden anonslar tekrarlanarak, köylülerden evden çıkmamaları istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. AFAD ekipleri, koruyucu kıyafet giyip, gaz maskesi takarak, köyün belirli noktalarında kimyasal ve biyolojik gaz ölçümü yaptı.
Sağlık görevlileri ise zehirlenme belirtisi görülen 3 kişiyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, köye gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki incelemelerinin ardından köylülerin sokağa çıkmasında sakınca olmadığı belirtildi.
Kokunun kaynağının ise yapılacak ölçümler ve araştırma sonucu belirlenecek. 

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), ()

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:36
Güneş 07:00
Öğle 12:57
İkindi 16:08
Akşam 18:43
Yatsı 20:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2