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Köy muhtarı su kanalında boğuldu

BATMAN’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeni Çağlar köyü muhtarı Ahmet Sayar (47), hortumla su çekmek istediği DSİ kanalına düşerek, boğuldu. Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Yeni Çağlar köyü muhtarı Ahmet Sayar, DSİ sulama kanalından...

Köy muhtarı su kanalında boğuldu
BATMAN’ın Kozluk ilçesine bağlı Yeni Çağlar köyü muhtarı Ahmet Sayar (47), hortumla su çekmek istediği DSİ kanalına düşerek, boğuldu.
Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan Beldesi Yeni Çağlar köyü muhtarı Ahmet Sayar, DSİ sulama kanalından hortumla su çekmek istediği sırada dengesini kaybedip suya düştü. Kafası sert zemine çarpan muhtar Sayar, 200 metre sürüklenerek, yaklaşık 30 dakika su altında kaldı.  Bu duruma şahit olan Muhtar Sayar'ın 2 çocuğu feryat ederek, köylülerden yardım istedi. Olay yerine gelen köylüler, kanalın sifon bölümüne takılan muhtar Sayar'ı çıkardı. Yakınları tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne getirilen Muhtar, sayan, burada görevli doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Otopsisi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde yapılan muhtar Ahmet Sayar, evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor.

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