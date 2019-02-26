Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, istifa...
Proje finansmanı risk bakiyesi Aralık’ta yıllık yüzde 29 arttı
Proje finansmanı risk bakiyesi yüzde...
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'ta
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar

Köy bakkalları ve ahırlardan hırsızlığa 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, köylerdeki bakkal ile ahırlarda 10 kez hırsızlık yaptığı belirlenen B.B. ve Ü.K., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...

Köy bakkalları ve ahırlardan hırsızlığa 2 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de, köylerdeki bakkal ile ahırlarda 10 kez hırsızlık yaptığı belirlenen B.B. ve Ü.K., jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
İl Jandarma Komutanlığı'nca merkez ve Uzunköprü ilçesine bağlı köylerde meydana gelen 10 hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için özel ekip kuruldu. Özel ekip, 58 güvenlik kamerasının kayıtlarını, 65 plaka tanıma sistemini, 13 MOBESE kaydından bin 200 araç görüntüsünü inceledi. Çalışma sonucu hırsızların B.B. ve Ü.K. olduğu belirlendi. İkilinin, yakalanmamak için Edirne'de park halindeki araçlardan çaldıkları plakaları Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden kiraladıkları araçlara takarak, hırsızlık yaptıkları tespit edildi.
Özel ekip, B.B. ve Ü.K.'nin, 10 günde Edirne ve Tekirdağ'daki köy bakkalları ile ahırlardan 10 kez hırsızlık yaptığını belirledi. B.B. ve Ü.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ve Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328