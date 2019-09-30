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Kovayla su almak isterken kanala düşen çocuk boğuldu
OSMANİYE'de, sulama kanalından kova ile su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yedier (16) yaşamını yitirdi. Olay saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında...
GÜVENLİK 30.09.2019, 22:31
OSMANİYE'de, sulama kanalından kova ile su çekerken dengesini kaybederek kanala düşen Mustafa Yedier (16) yaşamını yitirdi.
Olay saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen Mustafa Yedier, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Yedier'i bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler çağırıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, kanala giren dalgıç polisler Yedier'in düştüğü yerin 100 metre uzağında cansız bedenine ulaşıp sudan çıkardı. Yedier'in cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay saat 16.30 sıralarında merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Sulama kanalından kova ile su çekmek isteyen Mustafa Yedier, dengesini kaybederek kanala düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Yedier'i bulmak için olay yerine Adana Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler çağırıldı. Jandarma ekipleri bölgede önlem alırken, kanala giren dalgıç polisler Yedier'in düştüğü yerin 100 metre uzağında cansız bedenine ulaşıp sudan çıkardı. Yedier'in cesedi otopsi yapılmak üzere ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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