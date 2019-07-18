Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DU 642 plakalı hafif ticari araç, Bayramyazı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülüp tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI
Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DU 642 plakalı hafif ticari araç, Bayramyazı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülüp tedaviye alındı.
FOTOĞRAFLI