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Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DU 642 plakalı...

Kovancılar'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
ELAZIĞ’ın Kovancılar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kovancılar ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 DU 642 plakalı hafif ticari araç, Bayramyazı köyü mevkiinde kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürülüp tedaviye alındı.

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