Kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu haplar çıktı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde 93 uyuşturucu hap ele geçirilen O.C.B., gözaltına alındı.



Keşan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli 'Yunus' timleri, İspat Cami Mahallesi Esenyurt Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri O.C.B.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya çalışan O.C.B., kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 93 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu haplar ve O.C.B., işlemleri için Keşan Narkotik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.