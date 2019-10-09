Son Dakika
Kovalamacada yakalandı emniyete gitmemek için polise yalvardı
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı. Kaçarken yanlarındaki uyuşturucu maddeyi yola atan şüphelilerden Serhat Y., "Abi bizi emniyete götürmeyin" diye polise...
GÜVENLİK 09.10.2019, 18:01
ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü Serhat Y. ve Samet D., kaza yapınca yakalandı. Kaçarken yanlarındaki uyuşturucu maddeyi yola atan şüphelilerden Serhat Y., "Abi bizi emniyete götürmeyin" diye polise yalvardı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6144 Sokakta meydana geldi. Polis, Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Serhat Y. ve Samet D. kaçmaya başladı.
Takip edildiklerini gören iki şüpheli, yanlarındaki poşette bulunan uyuşturucu maddelerini yola atmaya başladı. Uzun süre polisten kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden yunuslara ait motosikleti de düşürüp zarar vermek istedi. Bir süre kaçan şüpheliler, mıcırlı yolda kontrolü kaybedip motosikletten düştü. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Serhat Y., gözaltına alındığı sırada, "Abi bizi emniyete, götürmeyin" diye polise yalvardı.
İki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6144 Sokakta meydana geldi. Polis, Serhat Y. ve Samet D.'nin bulunduğu 07 LAS 66 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin 'dur' uyarısını dikkate almayan Serhat Y. ve Samet D. kaçmaya başladı.
Takip edildiklerini gören iki şüpheli, yanlarındaki poşette bulunan uyuşturucu maddelerini yola atmaya başladı. Uzun süre polisten kaçan şüpheliler, kendilerini takip eden yunuslara ait motosikleti de düşürüp zarar vermek istedi. Bir süre kaçan şüpheliler, mıcırlı yolda kontrolü kaybedip motosikletten düştü. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavisi yapılan Serhat Y., gözaltına alındığı sırada, "Abi bizi emniyete, götürmeyin" diye polise yalvardı.
İki şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 09 Ekim 2019
|İmsak
|05:38
|Güneş
|07:02
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2