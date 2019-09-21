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Kovalamacada polis aracı kaza yaptı: 1 yaralı
KÜTAHYA’da, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıklları otomobil ile takipteki sivil polis aracını sıkıştırıp, kaza yapmasına neden olan 2 kişi yakalandı. Kazada yaralanan 1 polis memuru tedaviye alındı. Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi...
GÜVENLİK 21.09.2019, 12:53
KÜTAHYA’da, 'dur' ihtarına uymayarak kaçtıklları otomobil ile takipteki sivil polis aracını sıkıştırıp, kaza yapmasına neden olan 2 kişi yakalandı. Kazada yaralanan 1 polis memuru tedaviye alındı.
Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında polis, trafiği tehlikeye düşüren 11 DT 191 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen otomobildekiler yoluna devam etti. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında, otomobildekiler takipteki sivil polis aracını sıkıştırarak, su kanalının beton duvarına çarpmasına neden oldu. Kazada Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memuru O.Ş. yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde saat 03.30 sıralarında polis, trafiği tehlikeye düşüren 11 DT 191 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına rağmen otomobildekiler yoluna devam etti. Bunun üzerine kovalamaca başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sırasında, otomobildekiler takipteki sivil polis aracını sıkıştırarak, su kanalının beton duvarına çarpmasına neden oldu. Kazada Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde görevli polis memuru O.Ş. yaralandı. Yaralı polis, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde durduruldu. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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