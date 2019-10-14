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Kovalamacada otomobilden atılan çantadan uyuşturucu çıktı

BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilden yola atılan çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM...

GÜVENLİK 14.10.2019, 12:24
BOLU'da, polisin kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilden yola atılan çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi, sürücü M.S. (27) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücüsü 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik kovalamaca sonucu aracı TEM Otoyolu'nun Yeniçağa mevkiinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçtan yola atılan bir çantada 1 kilo 29 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 150 bin TL olduğu öğrenilirken, sürücü M.S. gözaltına alındı. M.S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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