Son Dakika
Kovalamacada durduruldu, otomobilinde polis telsizi ve tabanca bulundu
GÜVENLİK 17.01.2020, 10:03
ANTALYA'da kavgaya karıştıktan sonra olay yerinden ateş ederek otomobili ile kaçan G.Ç (29), polis tarafından yakalandı. Polislere direnen ve güçlükle etkisiz hale getirilen G.Ç.'nin otomobilinde yapılan aramada 2 polis telsizi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç., Altınyaka Yolu üzerinde kavgaya karıştıktan sonra 07 AFA 450 plakalı otomobiline binip, kaçtığı sırada tabancası ile havaya ateş etti. Polis, olayın ardından kaçan otomobili aramaya başladı. Hurma Caddesi üzerinde 'şok' uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri G.Ç.'yi durdurdu. Polisin otomobilden indirmek istediği G.Ç., ekiplere direnirken, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. G.Ç. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 polis telsizi, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde çıkan telsizin bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi Hurma Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç., Altınyaka Yolu üzerinde kavgaya karıştıktan sonra 07 AFA 450 plakalı otomobiline binip, kaçtığı sırada tabancası ile havaya ateş etti. Polis, olayın ardından kaçan otomobili aramaya başladı. Hurma Caddesi üzerinde 'şok' uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus ekipleri G.Ç.'yi durdurdu. Polisin otomobilden indirmek istediği G.Ç., ekiplere direnirken, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. G.Ç. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 polis telsizi, ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
Otomobil detaylı arama yapılmak üzere Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde çıkan telsizin bir polis memuruna ait olduğu iddia edildi.
8°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 17 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:34
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016