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Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilden 20 bin uyuşturucu hap çıktı (2)

ZULADAN 10 BİN HAP DAHA ÇIKTI Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan T.T., E.Ş. ve S.Ç.'nin içinde bulunduğu araç, çekici yardımıyla Emniyet...

Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilden 20 bin uyuşturucu hap çıktı (2)

ZULADAN 10 BİN HAP DAHA ÇIKTI
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan T.T., E.Ş. ve S.Ç.'nin içinde bulunduğu araç, çekici yardımıyla Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Burada narkotik köpeklerle arama yapıldı. Teknik cihazlarında da kullanıldığı aramada, otomobilin bagaj bölümündeki özel zulada 10 bin ecstasy hap daha ele geçirildi. Böylelikle operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hap sayısı 20 bine çıktı.
Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği, elde edilecek bilgiler ışığında operasyonun genişletilebileceği kaydedildi.

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