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Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilden 10 bin uyuşturucu hap çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Operasyonda, 10 bin ecstacy hap ve 200 gram kokain ele geçirildi. İl...

Kovalamaca sonunda durdurulan otomobilden 10 bin uyuşturucu hap çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonunda yakalandı. Operasyonda, 10 bin ecstacy hap ve 200 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışında uyuşturucu madde getirilip turizm bölgelerinde piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik timleri, Kemer ilçesinden Antalya yönüne seyreden 28 NB 216 plakalı otomobili takibe aldı. Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiinde kontrol noktası oluşturan ekipler, burada sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İkaza uymayarak kaçan sürücüyü resmi ve sivil ekipler kovalamaya başladı. Bu esnada 3 şüphelinin bulunduğu araçtan dışarıya bir poşet içinde uyuşturucu madde atıldı. Polis, şüphelileri yakalamak için otomobile, ekip araçlarıyla çarptı. Takviye ekiplerin de çevre yol ve sokaklarda önlem alması üzerine araç Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde durduruldu. Araçtaki T.T. (41), E.Ş (40) ile S.Ç.(33) gözaltına alındı. Ototmobilde yapılan aramada 10 bin ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, şüphelilerin kaçış güzergahında yaptıkları aramada ise yol kenarına poşet içinde atılan 200 gram kokain maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
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