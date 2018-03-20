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Kovalamaca sırasında kaza yapan ekip aracındaki 1 polisin beli kırıldı

  Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Beylikdüzü'nde dün gece bir otomobille kaçan şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı. Kaza sırasında 2 polis memuru yaralandı.  Olay, dün gece Avcılar Kumcular Yolu Caddesi’nde 00.30 sıralarında...

Kovalamaca sırasında kaza yapan ekip aracındaki 1 polisin beli kırıldı

 

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () Beylikdüzü'nde dün gece bir otomobille kaçan şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı. Kaza sırasında 2 polis memuru yaralandı. 

Olay, dün gece Avcılar Kumcular Yolu Caddesi’nde 00.30 sıralarında meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri 34 HT 021 plakalı otomobili incelemek için durdurmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak polis arabalarına çarptıktan sonra E-5 Büyükçekmece istikametine doğru kaçmaya başladı.

2 POLİS YARALANDI

Kaçan otomobili TÜYAP girişinde sıkıştıran bir başka polis aracı kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı. Olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaralı polislere ilk müdahaleyi yaptı. Polislerden İsmail Kutlu'nun beli kırılırken, Emre Terzi ise hafif yaralı olarak çevrede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

11 SUÇ KAYDI VAR, YOKLAMA KAÇAĞI OLARAK ARANIYOR

34 HT 021 plakalı otomobille kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalanarak Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polis merkezinde yapılan incelemede şüphelinin Volkan K., olduğu öğrenildi. Şüphelinin detaylı sorgulamasında 8’i ‘Dolandırıcılık’, ‘Tehdit’ ‘Yaralama’ ve ‘Kamu malına zarar vermek’ suçlarından toplam 11 kaydının bulunduğu belirlenirken, ayrıca ‘Yoklama kaçağı’ suçundan aranması olduğu kaydedildi.
 

BELİ KIRILAN POLİS AMELİYATA ALINDI
Şüphelinin Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri devam ederken, polis memuru İsmail Kutlu'nun ise Büyükçekmece'de bulunan özel bir hastanede ameliyata alındığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

 

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