Kötü şartlardaki köpeğin fotoğrafını çekerken tartaklandı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da aç bırakılan ve kötü koşullarda barındırıldığını söylediği bir köpeğin fotoğraflarını çeken 50 yaşındaki Birgül Ovacık, hayvanın sahibinin eşi tarafından tartaklandığını ileri sürdü.

Emekli Birgül Ovacık, geçen hafta Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 51'inci Sokak'ta iki köpeğini gezdirirken 'Golden' cinsi köpeğin binanın bahçesinde sağlıksız koşullarda barındırıldığını görünce bir hafta boyunca hayvanın durumunu takip ettiğini söyledi. Önünde hiçbir zaman mama görmeyince kendi çabasıyla köpeği beslediğini belirten Ovacık, köpeğin 1 metre zincirle bağlı olduğunu ve 'ağlar' gibi havladığını kaydetti. Ovacık, geçen pazar günü apartmanın önüne giderek sahibine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Köpeğin sahibi S.G.'nin aşağı indiğini belirten Ovacık, “Köpeğin bu şekilde tutulmaması gerektiğini söyledim. 'Fotoğraf ve görüntülerini belediyeye ileteceğim' dedim. Beni tehdit etti, belediyeyi ve polisi aradım. Tam o esnada karısı aşağıya indi ve bana vurdu. Ben savruldum, telefonum yere düştü. Çevredekiler beni kurtardı" dedi.

KÖPEK KAVGADAN SONRA YOK OLDU

Polis merkezine şikayetçi olduğunu belirten Birgül Ovacık, eve döndüğünde ise köpeği göremediğini söyledi. Hayvanın başına bir şey gelmesinden korktuğunu belirten Ovacık, yetkililerin köpeği bulmasını istedi. Hastaneden darp raporu alan Ovacık, hakkını mahmekede arayacağını söyledi.

HAYVANSEVERLER KÖPEĞİN PEŞİNDE

Antalya Candostları Koruma ve Sahiplendirme Derneği Başkanı Arife Yanık, kayıp olduğu iddia edilen köpeğin peşinde olduklarını söyledi. Yanık, “Dernek olarak kaçırdıkları köpeğin nerede, ne durumda olduğunu bilmek istiyoruz. Baro Hayvan Hakları Kurulu'na başvuracağız. Köpek ortaya çıkana kadar da peşini bırakmayacağız" dedi.

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