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Kötü kokular gelen evde, boğazı kesilmiş ceset bulundu

YALOVA'da, evden gelen kötü kokular üzerine içeri giren ev sahibi, boğazı kesilmiş erkek cesedi buldu. Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın ikinci katından gelen kötü kokular üzerine apartman sakinleri durumu...

Kötü kokular gelen evde, boğazı kesilmiş ceset bulundu
YALOVA'da, evden gelen kötü kokular üzerine içeri giren ev sahibi, boğazı kesilmiş erkek cesedi buldu.
Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Binanın ikinci katından gelen kötü kokular üzerine apartman sakinleri durumu ev sahibine bildirdi. İçerisinde kiracı olan daireye giren ev sahibi, buzdolabında ters şekilde duran boğazı kesilmiş bir erkek cesediyle karşılaştı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bir süredir burada olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, ceset ise adli tıp morguna kaldırıldı.

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