Kosova plakalı TIR'da, 450 kilo skunk ele geçti

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, İpsala Sınır Kapısı'ndan sürücüsünün yurda giriş yaptığı Kosova plakalı TIR'da, 450 kilo skunk ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüsünün İpsala Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı Kosova plakalı TIR'da yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirledi. TIR'ı takibe alan polis, bir süre sonra durdurup, aramaya aldı. TIR'ın dorsesine zulalanan 450 kilo skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan Kosova uyruklu TIR sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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