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Korkuteli’de soba zehirlenmesi: 2 ölü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () – ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde Adem Düzen (37) ve Yasin Şahin (36), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Korkuteli’ne bağlı Varsak Yaylası’nda ev yaptıran Adem Düzen...

Korkuteli’de soba zehirlenmesi: 2 ölü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), () – ANTALYA’nın Korkuteli ilçesinde Adem Düzen (37) ve Yasin Şahin (36), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Korkuteli’ne bağlı Varsak Yaylası’nda ev yaptıran Adem Düzen ve Yasin Şahin’den haber alamayan yakınları jandarmadan yardım istedi. Eve giden jandarma ekipleri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımıyla girdiği evde Düzen ve Şahin’i hareketsiz yatarken buldu.
Yapılan incelemede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Adem Düzen ve Yasin Şahin’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Düzen ve Şahin’in cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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