Korkuteli'de 62 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesindeki erkek yurdunda kalan 62 öğrenci, dün akşam yemek yedikten sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu olurken, yemekte verilen su ve yiyeceklerden numune alındı.

Korkuteli İlçe Müftülüğü'ne ait erkek yurdunda kalan 62 öğrenci, dün akşam saatlerinde, yemek yedikten bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Korkuteli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye başvurdu. Yedikleri kıyma nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığından şüphelenilen 34 öğrenci Korkuteli Devlet Hastanesi'nde, 28 öğrenci de özel hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.

Korkuteli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri akşam yemeğinde verilen su ve yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.



