Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kore gazisi 87 yaşındaki Mahmut Kızıl'ın cenazesi törenle toprağa verildi.Kuzey ve Güney Kore arasındaki savaşa 1951-53 yılları arasında, fiilen katılan gazisi Mahmut Kızıl dün evinde geçirdiği kalp krizi geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürülen Kızıl, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kızıl için Musa Peygamber Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene; Vali Yardımcısı Nuri Özdemir, Garnizon Komutanı Ali Murat Ayşen, Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak, yakınları ve bazı kişiler katıldı. Kızıl'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazı ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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