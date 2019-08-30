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Kordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında önceden husumet olan iki kişinin kavgasında, Yücel Y. tabancayla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet...

GÜVENLİK 30.08.2019, 21:23
Kordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralı

Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında önceden husumet olan iki kişinin kavgasında, Yücel Y. tabancayla yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olan Yücel Y. ve E.D., Kondonboyu'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D.,yanında bulunan tabancayı ateşledi. Yücel Y. vucuduna isabet eden mermilerle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yücel Y.'yi, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, şüpheli E.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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