Kordonboyu'nda silahlı kavga: 1 yaralı
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında önceden husumet olan iki kişinin kavgasında, Yücel Y. tabancayla yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet...
Davut CAN/İZMİR, ()- İZMİR'in Konak ilçesinde, aralarında önceden husumet olan iki kişinin kavgasında, Yücel Y. tabancayla yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Alsancak semtindeki Kordonboyu'nda meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olan Yücel Y. ve E.D., Kondonboyu'nda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.D.,yanında bulunan tabancayı ateşledi. Yücel Y. vucuduna isabet eden mermilerle yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yücel Y.'yi, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, şüpheli E.D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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