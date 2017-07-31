Köprüden uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı

ORDU'nun Kumru ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden uçan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 57 yaşındaki Ali Sessiz, yönetimindeki 52 BN 504 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elekçe köprüsünün bariyerlerini çarpıp yaklaşık 15 metreden ırmak yatağına düştü. Kazada araç sürücüsüyle birlikte yanında bulunan Cafer Eyüpoğlu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla sıkıştıkları otomobil içinden çıkarıldı. 2 yaralı ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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