Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 metre yükseklikteki köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen T.K.'nın kullandığı 06 GUY 75 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü kenarındaki demir bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüsü T.K. ile yanındaki arkadaşını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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