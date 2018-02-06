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Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Düzgün Ulaş Keser (27), bacakları dizinin altından kopmuş olarak denizden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra cesedi çıkarılan Keser'in...

Köprüden atlayan gencin cesedi bacakları kopmuş olarak çıkarıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Düzgün Ulaş Keser (27), bacakları dizinin altından kopmuş olarak denizden çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra cesedi çıkarılan Keser'in bacaklarını gemi ya da tekne pervanesinin koparmış olduğu tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir taksiyle Anadolu Yakası'na giden Düzgün Ulaş Keser, köprüde trafik olmasından faydalanarak araçtan indikten sonra korkuluklara çıktı. Keser, çevredekilerin müdahale etmesine fırsat vermeden kendini aşağı bıraktı.

Bir kişinin denize atladığı ihbarını alan deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, köprü altında ve çevrede arama yaptı. Yaklaşık bir saat süren aramaların sonucunda, Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, bacakları dizinin altından kopmuş şekilde bulundu. Bacaklarının, eemi ya da tekne pervanesi tarafından koparıldığı tahmin edilen Keser'in cesedi, denizden çıkarıldıktan sonra Ortaköy İskelesi'ne götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)

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