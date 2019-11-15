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Köprüde intihara kalkışan kadını polis kurtardı
KONYA'da çıktığı köprüde ailevi sorunlar nedeniyle intihara kalkışan Hacer K., polisin müdahalesiyle kurtarıldı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu...
GÜVENLİK 15.11.2019, 09:42
KONYA'da çıktığı köprüde ailevi sorunlar nedeniyle intihara kalkışan Hacer K., polisin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu belirtilen Hacer K., intihar etmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüye çıktı. Bu sırada bölgeden geçenler, Hacer K.'yi köprünün kenarında beklerken görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Hacer K.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Hacer K.'yi kolundan yakalayıp çekerek, bariyerin diğer tarafına aldı.
Hacer K., hazır bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Altıyol Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu belirtilen Hacer K., intihar etmek için yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüye çıktı. Bu sırada bölgeden geçenler, Hacer K.'yi köprünün kenarında beklerken görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Hacer K.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Hacer K.'yi kolundan yakalayıp çekerek, bariyerin diğer tarafına aldı.
Hacer K., hazır bekleyen ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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