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Köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsü bulundu
BAYBURT, () - BAYBURT'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı, silahla vurulmuş kurt ölüsü bulundu. Jandarma, soruşturma başlattı. Çiğdemlik köyünün Bayburt- Trabzon yolundan geçen sürücüler,...
GÜVENLİK 07.10.2019, 13:37
BAYBURT, () - BAYBURT'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı, silahla vurulmuş kurt ölüsü bulundu. Jandarma, soruşturma başlattı.
Çiğdemlik köyünün Bayburt- Trabzon yolundan geçen sürücüler, iple ayağından köprü korkuluklarına asılı kurt ölüsünü gördü. Durdurdukları araçlarından inen sürücüler, ipi keserek, hayvan ölüsünü indirdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çimdemlik köyünün muhtarı Ömer Erkovan, üzgün olduklarını belirterek, "Olay araştırılıyor; ama ne olursa olsun, böyle hadiseyi hiçbir vicdan asla kabul etmez. Kim ya da kimler olduğu araştırılıyor. Hayvanların şiddete maruz kalmasına her zaman tepkiliyiz" dedi.
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